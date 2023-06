Norge IDAG

Fredag ettermiddag var det Mini-Symposium på Sommerstevnet på Bildøy. Foto: Trine Overå Hansen

Jan Hanvold:

– Vi har store muligheter, gå ut på gater og streder!

Under helgens sommerstevne på Bildøy talte TV-gründer Jan Hanvold om hvordan de første kristne hadde et rykte som et folk som snudde opp ned på verden. Han oppfordret kristenfolket i dag til å gripe de mulighetene som ligger der.