Fjell Grendalag, tidlegare Ungdomslaget Strilen, la tradisjonen tru ned ein krans ved minnestøtta for dei falne under krigen. Foto: Ingalis A. Malmo

Egil Morland la ned krans ved minnestøtta over falne på vegne av Øygarden kommune:

– Vi heidra dei som ofra livet for vår fred og fridom

«Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir», siterte tidlegare varaordfører i gamle Fjell kommune Egil Morland frå fedrelandssongen ved minnestøtta over dei som ofra livet under andre verdenskrig.