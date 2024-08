Norge IDAG

Statsminister Benjamin Netanyahu holdt møte med representanter for Gevurah og Tikva forum tirsdag 20. august. Foto: Ma'ayan Toaf / GPO

Statsminister Benjamin Netanyahu:

– Vi ivaretar vår strategiske sikkerhet i møte med utenlandsk press

Statsminister Benjamin Netanyahu holdt møte med representanter for Gevurah og Tikva forum tirsdag. Han lovet å fortsette krigen til den er vunnet, og at ofrene ikke har falt forgjeves. Dette til tross for enormt utenlandsk press.