Norge IDAG

VISJONÆR: – Kristen TV bør finnes overalt der det bor mennesker, mener Øyvind Rygg. Foto: Ingvill Mydland

Daglig leder Øyvind Rygg i Kanal 10:

– Vi jobber med å gjøre programmene våre enda mer allmenne

Flom i studio gjentatte ganger på kort tid, har ikke satt en stopper for Kanal 10, som satser på en ny høst der de vil jobbe for å skape mer liv for å gjøre kveldssendingene enda mer aktuelle for folk flest.