Norge IDAG

BØNNELEDER: Daniel Haddal leder bønn for gislene. Foto: Privat

– Vi kan ikke velsigne Hamas

Bønneleder Daniel Haddal sier at vi som kristne ikke skal be om velsignelse for Hamas, om at det skal gå dem godt i deres ondskapsfulle terrorhandlinger eller i deres korrupte politiske virke. – Det blir som å velsigne djevelen og hans demoner. Men vi kan be for enkeltmennesker som er fanget i denne terrororganisasjonen.