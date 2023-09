Norge IDAG

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman og Italias statsminister Giorgia Meloni i samtale i New Dehli 9. september 2023. Foto: AP Photo/Evelyn Hockstein, Pool/NTB.

Saudi-Arabias kronprins:

– Vi kommer nærmere fred med Israel hver eneste dag

For første gang siden 2019 gav den kommende kongen av Saudi-Arabia et eksklusivt intervju med en amerikansk TV-stasjon. Kronprinsen hadde åpenbart noe viktig på hjertet, for han gjennomførte høyst overraskende intervjuet på engelsk.