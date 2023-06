Norge IDAG

VI ER GITT ET FORVALTERANSVAR FRA GUD: Øystein Gjerme sier at som kristne har vi altfor lett for å være mest opptatt av det som skjer etter dette livet. Men måten vi forvalter våre ressurser på får betydning også for evigheten. Foto: Eli Bondlid

Øystein Gjerme, pastor og leder for Pinsebevegelsen i Norge:

– Vi konservative kristne må ikke la Venstre-siden ha alt eierskap i klimadebatten

I USA har teologisk konservative vært den mest klimaskeptiske gruppen. Pastor Øystein Gjerme sier at det derfor kan være vanskelig å fremme spørsmål om klima innen den pinsekarmatiske bevegelse i Norge. Men vi som har Bibelen som grunnlag, har mye å bidra med. Vi er satt til å være forvaltere. Slik vi bruker våre talenter har betydning for å vinne sjeler for evigheten.