Frivillige ved Fattighuset i Oslo delte ut poser med mat til de som trengte det fredagen før julaften. – Dyr strøm betyr konkurser, dyrtid og fattigdom, ja endog til nød, skriver Anita A. Sæle. Foto: Emilie Holtet / NTB

Vi må ha mer kraft - og vi må ha det nå

I hele fjor har vi skrevet dette budskapet i avisen. Strøm er forbrukerens og bedriftenes viktigste ressurs. Den trengs endog for å produsere mat! Håpet i hele fjor, var at noen skulle våkne opp for realiteter som var uunngåelige. Ut fra alle analyser. Dyr strøm betyr konkurser, dyrtid og fattigdom, ja endog til nød.