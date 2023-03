Norge IDAG

Tidligere utenriksminister i USA, Mike Pompeo, på talerstolen under CPAC 2023. Foto: Trine Overå Hansen

Mike Pompeo:

– Vi må ha tilbake våre judeo-kristne verdier

– Det andre året med Biden-administrasjonen var en vekker for oss alle. Vi vant så vidt Representantenes Hus. Vi tapte tre valg på rad. Det er mange grunner til det. Og det er fordi folk mistet troen på den konservative ideen. Men jeg er overbevist om at vi kan klare det. Jeg lærte fra mine foreldre å hate å tape. De prisippene vi står for er med en risk. Og det er et sympom på noe større. Det er en krise for konservatisme. Vi må ha tilbake våre judeo-kristne verdier. Jeg er overbevist om at vi er ustoppelige når vi er fullt overgitt. Det sa tidligere utenriksminister i USA Mike Pompeo da han talte på CPAC.