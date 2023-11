Norge IDAG

85 ÅR SIDEN KRYSTALLNATTEN: Ordfører Tom Georg Indrevik talte på Krystallnattmarkeringen i Øygarden 9. november. Foto: Margit Liljan Apelthun

Ordføreren på Krystallnattmarkeringen i Øygarden

– Vi må stå opp mot antisemittisme

Under Krystallnattarrangementet i Øygarden sa ordfører Tom Georg Indrevik at rammen rundt årets markering er mer alvorlig enn noen gang, og at en dessverre står framfor en situasjon som gjør det enda viktigere å ha et tydelig budskap mot antisemittisme.