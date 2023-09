Norge IDAG

TYDELIG STEMME: Truls Olufsen-Mehus vokste opp som ateist, men er i dag aktiv KrF-politiker. Foto: Ingvill Mydland

Truls Olufsen-Mehus (KrF):

Vi må være tydelige på vedispørsmål

– Jeg har overgitt mitt omdømme til Gud

Han har fått melding om at han skal brenne i helvete, og motstandere har truet med å «møte opp utenfor døren hans». PST overvåker debatter Truls Olufsen-Mehus er med i, der tema gjerne er kjønnsidentitet og kjønnsskifte. Likevel hadde han ikke sett for seg at han skulle drive politikk på nasjonalt nivå.