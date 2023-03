Norge IDAG

Senator Ted Cruz under CPAC 2023. Foto: Trine Overå Hansen

Ted Cruz:

– Vi sa allerede for tre år siden at viruset kom fra Wuhan-laben

Texas-senator Ted Cruz var blant talerne torsdag under CPAC 2023. Han snakket blant annet om hvordan myndighetene og liberal media gjorde narr av dem som sa at viruset kom fra en lab i Wuhan. Nå er det blitt konkludert med at viruset faktisk kom derfra. – Dette sa vi allerede for 3 år siden da vi laget denne podkasten her på CPAC, sa Cruz.