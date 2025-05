Norge IDAG

Donald Trump vil hjelpe med mat til Gaza. Foto: AP Photo/Alex Brandon/NTB

Trump:

«Vi skal hjelpe folket i Gaza, Hamas tar alt»

USAs president sier at Amerika vil bidra til å sikre at Gazas innbyggere får mat, og skylder på Hamas for situasjonen, da han ble spurt om USA støtter Israels beslutning om å utvide kampoperasjonene i Gaza.