Norge IDAG

KONSERVATIVE KRISTNE ER FOR DEFENSIVE: Jan-Aage Torp sier at kristne har en viktig rolle i klima-debatten, for det er Guds skaperverk dette handler om. Foto: Eli Bondlid

Sommerstevnet på Bildøy:

– Vi som kristne har et særlig ansvar for å ta vare på vår planet

Jan-Aage Torp om «Det grønne skiftet» under Næringslivsseminaret

– Lenge har klima-debatten foregått på den politiske venstre-siden. Vi konservative er blitt for defensive, derfor står vi i ferd med å miste budskapet, sier Jan-Aage Torp. Han mener at vi kristne har et særlig ansvar for å ta vare på vår planet, for det er bevaringen av Guds skaperverk dette dreier seg om.