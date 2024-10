Norge IDAG

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock, her i møte med sin israelske motpart Israel Katz, slår fast at Israel har rett til å forsvare seg både mot Hamas, Hizbollah og Iran. Foto: NTB / AP / Leo Correa

Tysklands utenriksminister til israelerne:

– Vi står sammen med dere

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier hun er flau over antisemittisme og jubel over raketter mot Israel etter at Hamas angrep Israel 7. oktober.