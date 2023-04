Norge IDAG

HAR TRO PÅ ENDRINGER: Jo Hedberg sier at selv om det ser mørkt ut, er ingenting umulig for Gud. Det må vi be og arbeide for. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

– Vi trenger en ny ledelse i Kirken

Jo Hedberg har startet snuoperasjonen før høstens kirkevalg

– La oss be og arbeide for at høstens valg blir en snuoperasjon, sier Jo Hedberg. Valget vil bli avgjørende for hva kirkehusene i Norge skal fylles med i tiden framover. Om det blir politikk eller kristentro. For Kirkens fremste oppgave er Misjonsbefalingen - å gjøre mennesker til disipler.