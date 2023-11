Norge IDAG

Guvernør i Texas, Greg Abbott har offentliggjort sin støtte til Donald Trump i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024. Foto: Eric Gay/AP/NTB

Texas-guvenør støtter Trump:

– Vi trenger en president som kan sikre grensen

Texas-guvernør Greg Abbott ga sin støtte til tidligere president Donald Trump som republikanernes presidentkandidat under et valgkamparrangement i Edinburg, en by omlag 30 mil unna Mexico-grensen.