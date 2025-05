Norge IDAG

KrF-leder Dag Inge Ulstein holdt appell under 17. mai-feiringen i Misjonssalen i Oslo. Foto: Trine Overå Hansen

KrF-leder Dag Inge Ulstein:

– Vi trenger Guds velsignelse, visdom og kraft

17. mai holdt partileder i KrF, Dag Inge Ulstein tale i Misjonssalen i Oslo. Han vektla hvordan de kristne verdiene har bygget landet og oppfordret til å stå opp for sannhet, frihet og menneskeverd. Og snakket om hvordan hans bestefedre stod opp mot nazistene. Partilederen avsluttet med en bønn for land og folk foran et fullstappet lokale på nasjonaldagen.