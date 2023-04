Norge IDAG

Truls Olufsen-Mehus fra Kristent Ressurssenter og KrF var blant talerne på landsmøtet til Konservativt denne helgen. Foto: Trine Overå Hansen

Truls Olufsen-Mehus:

– Vi trenger helter, ikke stjerner

Denne helgen, 28.-30. april, er det landsmøte for partiet Konservativt i Bergen. Blant de inviterte talerne som fikk ordet under festmiddagen lørdag kveld, var Truls Olufsen-Mehus. – Jeg er sikker på at vi klarer dette her, men da trenger vi heltene – ikke stjernene. Stjerner vil bare dyrke tidsånden, men heltene gjør det som er rett, poengterte KrF-politikeren.