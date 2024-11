Norge IDAG

Selma Viktoria Eik, Arvid Aasen og Emil Aasen vil oppmuntre flere til å engasjere seg i misjon. Foto: Ingvill Mydland

Fra Paris til Norge:

– Vi vet at mange bærer på et kall

For 10 år siden tok Arvid Aasen et stort steg i tro, og flyttet til Paris med familien på fem, for å drive misjon. Nå er de på norgesturné. – Vårt mål med turen er som Bibelen sier, å be høstens herre drive ut arbeidere til sin høst. Nå gjør vi det fysisk, vi ikke bare ber, vi reiser rundt.