TA JESUS MED I ARBEIDSLIVET: – Det er viktig å ha med Jesus i arbeidslivet da det gir arbeid en høyere hensikt, gode perspektiver, paradigmer og haugiansk standard, sier Arne Kåre Sylta, grunnlegger og CEO for Hauge Business Network. Foto: Privat

Sommerstevnet på Bildøy:

– Viktig å ha Jesus med i arbeidslivet og gi Ham æren

Arne Kåre Sylta, hovedtaler under Næringslivsseminaret

Tema for sommerstevnets næringslivsseminar på Bildøy Bibelskole var denne gang det grønne skiftet. Og én av hovedtalerne var Arne Kåre Sylta, CEO i Hauge Business Network som nå består av nesten 50 medlemsbedrifter og er et nettverk for gründere og bedriftsledere.