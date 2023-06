Norge IDAG

Fra venstre: Leder for pinsebevegelsen i Norge, pastor Øystein Gjerme, professor i KRLE ved Høgskulen på Vestlandet, Sigurd Grindheim og professor i økonomi ved Handelshøyskolen, Ola Grytten. Foto: Collage: Norge IDAG

Kristenledere om bærekraftig næringsliv og forvalteransvaret:

– Viktig å videreføre det haugianske, kristne forvalteransvaret

— Den haugianske bevegelsen har bidratt til å bygge Norge. Vi trenger mer haugiansk ånd. — Hvis vi har respekt for Gud, så har vi også respekt for skaperverket. — Vi forvalter skaperverket som en gudstjeneste, for oss selv og for kommende generasjoner.