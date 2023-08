Norge IDAG

1000-ÅRSJUBILEUM: I 2024 er det 1000 år siden Olav den hellige innførte Kristenretten på Moster. Bildet er fra teaterstykket «Kristkongene på Moster» på Moster amfi under signingsferden til kongefamilien i 1991. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Klar tale om markeringen av 1000-årsjubileet:

– Viktig at skolesektoren deltar i feiringen

Neste år markerer hele Norge at i 2024 er det 1000 år siden Olav den hellige innførte Kristenretten på Moster. Med dette feirer vi starten på rettsstaten Norge. Dette er et stort jubileum med særlig fokus på barn og unge, fordi det er denne generasjonen som skal forme framtiden for landet vårt.