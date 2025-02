Norge IDAG

Viktigheten av å støtte Ukraina – ut fra et kristent perspektiv

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 markerer ikke bare en tragedie for Ukraina, men også et skarpt brudd med de kristne verdier om fred, rettferdighet og respekt for menneskeverdet som mange av oss tror Europa står for. Ukraina kjemper ikke bare for sitt eget land, men også for de idealene som kristendommen fremhever: suverenitet, frihet og demokrati.