Overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de er særlig bekymret for influensasituasjonen i år fordi vi kan få en type influensavirus i år som små barn ikke har møtt. Foto: Jil Yngland/NTB

Folkehelseinstituttet er bekymret for influensaepidemien:

Vil at folk i risikogruppen skal ta vaksine

Are Stuwitz Berg, direktør for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet sier at nordmenn i risikogruppen bør ta imot boosterdose mot korona samt influensavaksine.