STILLER TIL VALG: KrF sin 1. kandidat i Bergen, Joel Ystebø. Foto: Norge IDAG

KrF sin 1. kandidat i Bergen, Joel Ystebø:

– Vil bidra til at abort blir et utenkelig valg

– For meg er det viktig at Bergen skal være en god by å tro i. Stadig flere unge oppgir at de vegrer seg for å dele om troen sin til andre. Vi ønsker derfor å sikre skolegudstjenester, bibelutdeling i skolen og friskolene. I tillegg er vi bekymret når vi hører rapporter om barn som blir usikker på egen identitet på grunn av organisasjonen Fri og Rosa kompetanses innpass i skolen.