Norge IDAG

Det arabiske området i Øst-Jerusalem. Illustrasjonsfoto. Foto: Andrew McIntire/TPS

De palestinske selvstyremyndighetene (PA): Vil gi økonomisk og juridisk bistand til arabere med ulovlige bygninger i Jerusalem

De palestinske myndighetene uttalte onsdag 2. februar at de legger ekstraordinær vekt på å styrke «palestinernes» stilling i Jerusalem. De påpeker også at de vil gi arabere økonomisk og juridisk støtte for «bevaring av palestinske eiendeler og tilstedeværelse i byen, i møte med de israelske angrepene på den arabiske tilstedeværelsen i byen.»