Den ukrainske forening i Norge arrangerer en demonstrasjon i anledning Forsvarernes dag i Ukraina utenfor Stortinget. Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norsk-ukrainsk venneforening:

Vil ha full handelsboikott av Russland

Norsk-ukrainsk venneforening krever at regjeringen stenger norske havner for russiske fiskebåter og all handel.