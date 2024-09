Norge IDAG

Benjamin Netanyahu sier målet er å hindre smugling av terrorister og våpen i Jordan-

dalen. Foto: Koby Gideon (GPO)

Statsminister Benjamin Netanyahu:

Jobber for å stanse smugling av terrorister og våpen gjennom Jordandalen

– Vi vil arbeide her for å bygge en sterkere barriere mot smuglingsforsøk, i samarbeid med våre naboer. Det er viktig for oss å sikre at denne grensen forblir en grense for fred – og sikkerhet, sa statsminister Benjamin Netanyahu da han sammen med finansminister Bezalel Smotrich besøkteJordan dalen onsdag, 11. september. Jordandalen.