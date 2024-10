Norge IDAG

100 kongressrepresentanter sender en kraftig advarsel til FNs generalsekretær Antonio Guterres om FNs mange anti-israelske resolusjoner. Foto: AP Photo/Susan Walsh, File/NTB

USA:

Vil kutte støtten til FN om Israels status nedgraderes

Over 100 kongressmedlemmer har formidlet en tydelig melding til Guterres om at USA vil kutte finansieringen til FN hvis Israels status nedgraderes. Brevet, ført i pennen av reps. Mike Lawler (R-NY) og Jared Moskowitz (D-FL), uttaler at kongressen har tatt til etterretning de mange FN-aksjonene «som tar sikte på å delegitimere Israels rett til selvforsvar».