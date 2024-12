Norge IDAG

Arkivfoto av syriske opprørere. Foto: AP Photo/Rodrigo Abd, File/NTB

Syrisk opposisjon:

Vil møte verdensledere om veien videre

Lederen for Syrias største opposisjonsgruppe i eksil vil møte globale aktører for å bli enige om neste fase etter at Assad-regimet tilsynelatende har falt.