Alan Crub og Carl Bath på Reality Outreach Ministry sin stand under Synergize 2024 i Orlando, Florida. Foto: Anita A. Sæle

Synergize 2024, «stå sammen»-konferansen for kristenheten:

Vil nå hele verden med evangeliet – og se en milliard nye mennesker frelst

Synergize 2024 på Signia Hilton hotell i Orlando onsdag 14. til fredag 16. februar markerte på ny et kraftsentrum for verdens evangelisering i vårt slektsledd. Det må skje raskt – for befolkningsveksten i det globale sør holder høyt tempo.