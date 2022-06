Norge IDAG

Jerusalem: – Og om vi syntes det var ille med utenrikspolitikken under den forrige regjeringen, er det blitt mye verre nå. Men det betyr ikke at alt håp er ute. Tvert imot, skriver Trine Overå Hansen. Bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt på Holocaust-minnesenteret Yad Vashem i Israel. Foto: Ap

Vil Norge snart støtte Israel?

Valget burde være enkelt. Å støtte Israel, det eneste demokratiet i et hav av despotiske regimer burde være en selvfølge, og det er også viktig for Europas trygghet at siste skanse mot ekstremisme i Midtøsten blir stående.