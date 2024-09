Norge IDAG

GISSELMARERITT: Israels FN-ambassadør Danny Danon viste fram bilder fra skrekktunnelen hvor 6 jødiske gisler ble funnet henrettet av Hamas. – Jødisk blod er ikke billig – dagene når det kunne utøses uten konsekvenser er over, slo han fast da han talte i FNs generalforsamling i forrige uke. Foto: Skjermdump: FN

FN-resolusjon mot jødisk tilstedeværelse i store deler av Israel:

Vil rense Judea og Samaria for jøder

NEW YORK: Onsdag i 18. september vedtok FN en resolusjon som i praksis innebærer et jødefritt Øst-Jerusalem og Judea og Samaria. Israels FN-ambassadør oppfordrer kristne og jøder til å stå sammen i kampen for våre felles verdier.