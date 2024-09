Norge IDAG

Hamas-leder Yahya SInwar skal ha planlagt å rømme og ta med seg gislene. Foto: AP Photo/Adel Hana, File/NTB

Hamas-leder Yahya Sinwar:

Vil rømme og ta med gislene til Iran

Under sin pressekonferanse på onsdag understreket Israels statsminister Benjamin Netanyahu behovet for at Israel kontrollerer Philadelphi-korridoren, ikke bare for å forhindre våpensmugling inn i Gaza, men også for å hindre Hamas i å flytte gisler ut av Gaza.