Norge IDAG

HÅNDSREKNING: – Jeg vil gjerne gi barn noe å holde fast ved når de står der alene som kristen og andre sier at «Det finnes jo ikke noen Gud!» Det kan jo være tøft, sier Marie Bakkevig Hillesund. Foto: Kjersti McElwee, KPK.

Vil ruste kristne barn for troskritikk i skolegården

Hva skal et kristent barn si når skolekameratene bastant slår fast at Gud ikke finnes? Marie Bakkevig Hillesund har skrevet to barneandaktsbøker for å gi en hjelpende hånd.