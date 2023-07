Norge IDAG

–Jeg tror det blir et fantastisk flott og sterkt stevne som også blir banebrytende, sier Rune Edvardsen (t.v.) Her ønsker han velkommen til Sommerstevnet 8.-16. juli sammen med styreleder Sten Sørensen (midten) og daglig leder Lasse Rosten. Foto: Bente Rognmo Thakre

Rune Edvardsen:

Vil ta evangeliet ned fra talerstolen og ut til folket

8-16 juli er det igjen tid for det store sommerstevnet i Sarons Dal i Kvinesdal. Ifølge en pressemelding fra Troens Bevis Verdens Evangelisering er det ventet mellom 7000 og 10 000 mennesker. Rundt 10% er barn og ungdom. -Jeg tror det blir et fantastisk flott og sterkt stevne som også blir banebrytende, ved at vi i enda større grad tar evangeliet ned fra talerstolen og ut til folket, sier Rune Edvardsen.