Margrethe Tveit, daglig leder, og styreleder Jan Frithjof Bay Gundersen i Oasen Media ønsker å hjelpe kristennorge å nå ut med det gode budskapet. Foto: Trine Overå Hansen

«Q42 Media» blir «Oasen Media»:

Vil være en ressurs for hele kristennorge

Margrethe Tveit, daglig leder og styreleder Jan Frithjof Bay Gundersen i Oasen Media, gleder seg over at mediearbeidet som før hette Q42 Media fortsetter. Nå ønsker de i enda større grad å bidra med kreative givende løsninger for TV, radio og sosiale medier, slik at menigheter og organisasjoner kan nå ut med budskapet. – Målet er å hjelpe menigheter med å nå fram. Vi har dyktige folk som kan profilere i sosiale medier og lage grafiske ting, lover de to.