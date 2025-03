Norge IDAG

Pave Frans på sykehusbalkongen i Roma. Foto: Domenico Stinellis / AP / NTB

Paven viste seg offentlig for første gang på fem uker:

Vinket og takket for støtten

Pave Frans har vist seg offentlig for første gang siden han ble lagt inn på sykehus for fem uker siden. Han tok anledningen til å takke for støtten.