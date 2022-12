Berit Reiss-Andersen (t.v.) ser på vinnerne av Nobels fredspris 2022. Fra høyre: Oleksandra Matvijtsjuk, representant for Center for Civil Liberties, Jan Ratsjinskij, representant for Memorial og Natallia Pintsjuk som tar imot prisen på vegne av sin ektemann Ales Bialiatski. Foto: AP Photo/ Markus Schreiber/ NTB