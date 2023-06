Norge IDAG

Vipe-bestanden blir stadig mindre i Norge. Foto: Alastair Rae / Wikimedia Commons

BirdLife Norge og Norges Bondelag sammen om redningstiltak:

– Vipe-bestanden i Norge er nå på et bunn-nivå

«Vibå he komen», sier de på Jæren. Vipa er regnes som fylkesfuglen i Rogaland, og Time kommune har vipa som motiv i kommunevåpenet. Den er en av de første fugleartene som varsler at det blir sommer i år også. Men nå står det dårlig til med den norske vipebestanden, som i dag bare er på 4 prosent av det den var for 30 år siden.