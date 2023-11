Norge IDAG

Bombet sykehus: Drepte ved Ahli Arab-hospitalet er samlet foran al-Shifa-sykehuset i Gaza City, sentralt på Gaza-stripen, tirsdag, 17. oktober 2023. Det Hamas-styrte Helsedepartementet hevdet straks at det var en israelsk rakett som forårsaket eksplosjonen, mens det israelske forsvaret sier at etter det de har observert var det en feilskutt palestinsk rakett som traff sykehuset. Foto: AP Photo/Abed Khaled

Michal Rachel Suissa (SMA):

Virkeligheten er problematisk

Nyheten om at det var Islamsk Jihad som hadde bombet sykehuset i Gaza, slo ned som en Kassam-rakett blant politikere og journalister. De hadde jo allerede rapportert at det var et israelsk luftangrep. Det gjorde de på direkten i full visshet om at journalister og politikere aldri tar feil når det gjelder israelsk bombing av sykehus, moskéer, skoler og barnehager.