Norge IDAG

OPPTUR: I den første meningsmålingen i år, gjort av Norstat for NRK og Aftenposten, ville 4,8% stemt på KrF hvis kommunevalget var nå. Det var hyggelige tall for KrF og Ropstad som havnet under sperregrensen på 4% ved stortingsvalget i 2021. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kjell Inge Ropstad om Energikommisjonens rapport:

– Viser at regjeringen er handlingslammet

Om KrF jubler over nesten 5 prosent oppslutning på kommunebarometeret, er Kjell Ingolf Ropstad i Energi- og miljøkomiteen ikke like begeistret over nyheten da olje- og energiminister Terje Aasland la fram Energikommisjonens rapport denne uken.