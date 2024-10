Norge IDAG

«Kesim», etiopiske religiøse ledere, ved Nasjonalbiblioteket i Israel. Sittende (fra v. til h.): Kes Avihu Azaria, Liqa Kahenat-sjef Kes Berko Tegegne, Kes Samai Elias. Stående: Kes Yemanu Tamiat og Kes Mentasnot Memu. Foto: Michael Zekri

Etiopisk jødedom:

Viser fram unike originale skrifter

Israels Nasjonalbibliotek (NLI), Senteret for Etiopisk Jødisk Kulturarv, og Orit Guardians-programmet ved Tel Aviv Universitet kunngjorde denne uken et nytt digitaliseringsprosjekt som skal gjøre sjeldne hellige bøker og manuskripter fra Beta Israel-samfunnet tilgjengelige for offentligheten.