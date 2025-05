Norge IDAG

Denne vakre steinkapitélen ble nylig funnet i Jerusalem. Foto: Israels antikvitetsmyndighet

Funn av 1500 år gammel steindekorasjon med menora:

Viser gammel jødisk tilhørighet

En sjelden steinkapitél dekorert med en menorá, over 1500 år gammel, vises nå for første gang for publikum.