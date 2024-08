Norge IDAG

VISJON NORGE: Pastor i menigheten City of Life i Sderot, Michael Beener, var gjest i Studio Direkte 18. august 2024. Foto: Skjermdump TV Visjon Norge

Visjon Norge fikk inn over 1,4 millioner til Sderot

Hamas ville gjøre Sderot til «Dødens by», menigheten vil gjøre den til «Håpets by»

Det kom inn over 1,4 millioner kroner i helgen på Visjon Norges innsamling til Sderot byen som er mest utsatt for krig og raketter i hele verden. – Her på dette sted har Gud satt oss som en messiansk menighet for å bringe liv og håp, sa pastor Michael Beener. – 7. okt ble en grufull opplevelse av antisemittismens bunnløse ondskap, for det jødiske folk. Hamas erklærte at de vil gjøre Sderot til «Dødens by». Men Gud satte oss her for å bygge «Håpets by», Guds alternativ, sa pastor Mikael Beener på de TV-sendte møter fra Drammen.