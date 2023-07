Norge IDAG

Kristenfolk og pietister fikk rett til sist:

Vitenskap foreslår nullinntak av alkohol

En vitenskapelig kommisjon har kommet med nye råd for helse og sunnhet som blant annet sier at du skal spise maks 350 gram kjøtt hver uke, for ikke å utløse kreftrisiko. Og så sier den null alkoholinntak, som de nye norske kosthold. Det er en bombe.