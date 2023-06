Norge IDAG

UTROLIG: Så sent som dagen før krigen brøt ut, trodde ikke Vladimir det ville bryte ut krig. – Jeg trodde aldri en storebror ville angripe oss med sitt krigsmaskineri, sier Vladimir, som har en visjon om å evangelisere Russland. Foto: Arne Fossen

Vladimir har kjørt over 50 hjelpesendinger til fronten i Ukraina

Vladimir Kuznych var eldstepastor for over ti menigheter i Ukraina da krigen brøt ut 24. februar i fjor. Etter invasjonen har han vært fullt beskjeftiget med å kjøre hjelpesendinger så nært inn mot fronten som overhodet mulig, for å bistå både soldater og lokalbefolkning i de utsatte områdene.