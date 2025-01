Norge IDAG

Teslaen som var fylt av eksplosiver ble sprengt like utenfor Donald Trumps hotell i Las Vegas. Foto: Alcides Antunes via X

Var Tesla-eksplosjonen terror?:

«Wake-up call» for Amerika, hevdet atttentatmannen

En telefon som tilhører Master Sgt. Matthew Alan Livelsberger inneholdt notater som advarer om at USA er «på vei mot kollaps.» – Vi har fått med oss at det skjedde foran Trump-bygningen, og et Tesla-kjøretøy ble brukt, sier Spencer Evans, en FBI-spesialist.