I en akademisk artikkel med tittelen «Wikipedia’s Intentional Distortion of the History of the Holocaust», publisert i Journal Of Holocaust Research, anklages wikipedia for å forvrenge historien om Holocaust. Foto: Norge IDAG

Wikipedias forfalskning av historien om Holocaust

I 15 år har en betrodd gruppe i Wikipedia manipulert informasjon for å gi jødene skylden for Holocaust, og spesielt frita Polen for ansvar for dokumentert antisemittisme i landet. Nå har to professorer publisert en artikkel som beskylder denne gruppen av Wikipedia-redaktører for å revidere artikler og slik forvrenge Holocausthistorien.